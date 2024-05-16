У Комітеті нагадали, що зазначеним законопроектом пропонується встановити спецiальний механiзм стягнення в дохiд держави 100% пакету акцiй (часток) або інших цiнних паперiв, що прямо або безпосередньо належать юридичнiй особi, в структурі власностi якої є особа, до якої застосовано санкцiю у видi блокування активiв.

Водночас передбачається, що для непiдсанкцiйних осiб, якi є власниками акцiй у такій юридичнiй особi, буде застосовано спецiальну процедуру, а саме - вiдкриття paxyнків умовного зберiгання (ескроу) у цiнних паперах та/або рахунків умовного зберiгання (ескроу) часток товариства та зарахування на такі рахунки прав на цiннi папери та/або часток у кiлькостi, що вiдповiдає визначеному розмiру участi у пакеті, що стягується в дохiд держави. У подальшому передбачається можливiсть оформлення прав на такі частки (акцiї) особами, щодо яких санкцiї не застосованi, шляхом здiйснення переказу прав на цiннi папери, кажуть в lCC Ukraine.

"Цим законопроектом здiйснюється спроба узаконення механiзму привласнення державою права власностi на акції, якi належать непiдсанкцiйних особам, iз подальшим непрозорим механiзмом вiдновлення таких прав. Крім того, на час сумнiвного та непрозорого вiдновлення прав на ці акції, непiдсанкцiйнi особи позбавляються права участi в юридичній особi та управлiння нею", - наголосили в Комітеті.

Таким чином, зазначений законопроект може встановити завуальоване привласнення вiдповiдних активiв державою, змiни структури власностi юридичних осiб, та позбавлення права власностi та управлiння юридичною особою тими засновниками, до яких навіть не застосовувались санкцiї.

"Прийняття законопроекту у першому читаннi та його подальший розгляд не лише стане проявом повної неповаги до iнституту права власностi, а й повнiстю пiдiрве довiру урядiв захiдних країн та нанесе непоправної шкоди iнвестицiйному клiмату. Крім того, наявнi iноземнi iнвестори можуть бути вкрай стурбованi такими дiями законотворцiв, та ще бiльше знизять дiлову активнiсть як на перiод вiйни, так i у час вiдбудови та вiдновлення. Ми вважаемо зазначений законопроєкт таким, що порyшує основоположнi засади права власностi, встановленi Конституцією та мiжнародними договорами, та закликаємо народних депутатiв не пiдтримуватиl його пiд час розгляду у Верховнiй Раді", - закликали в lCC Ukraine.