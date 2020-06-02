Закон о повышении госгарантий детям-сиротам повышает их соцзащиту, - Струневич

Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Закон предусматривает повышение с 1 января 2020 года материального обеспечения семей, которые занимаются детьми-сиротами

Верховная рада Украины на сегодняшнем заседании приняла закон, который предусматривает повышение социальных гарантий детям-сиротам и детям, которые лишены родительской опеки и находятся под опекой или попечительством.

Об этом сообщил народный депутат, заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Вадим Струневич на своей странице Facebook, передает РБК-Украина.

"Обязанность каждой социально-ответственной власти защитить ту часть нашего общества, которая является наиболее уязвимой. Прежде всего, это касается детей, особенно тех, которые остались без родительской опеки. Сегодня Верховная Рада сделала важный шаг в защите таких детей", - написал он.

Струневич также отметил, что закон предусматривает повышение с 1 января 2020 года материального обеспечения семей, которые занимаются детьми-сиротами. Так, помощь государства на детей, над которыми установлена опека или попечительство, будет увеличена с 2 до 2,5 прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, то есть более чем на 1 тысячу гривен в месяц, а на детей с инвалидностью - до 3,5 прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста (на более чем 3 тысячи гривен в месяц).

По его словам, этим документом парламент унифицировал принципы назначения государственной помощи на детей одиноким матерям и малообеспеченным семьям, ввел адресный подход в назначении государственных социальных пособий.

Кроме того, документ также предусматривает выплату государственной социальной помощи одиноким лицам, которые достигли 80‑летнего возраста и нуждающимся в постоянном постороннем уходе. Она составит 40 процентов прожиточного минимума для лиц, которые потеряли работоспособность, за счет Государственного бюджета Украины. Таким образом, общая надбавка для этих граждан составит свыше 1170 грн в месяц.

“Я считаю, что этот закон был край необходимым. Поэтому наш комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов много работал, чтобы воплотить этот проект в жизнь”, - добавил он.

Напомним, с сентября прошлого года президент Владимир Зеленский подписал указ, которым поручил Кабинету министров Украины принять меры по увеличению с 2020 года размера государственной социальной помощи на детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки.

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Автор: РБК-Украина