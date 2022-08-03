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Закон о платежных услугах вступил в силу: как он изменит денежные переводы

Фото: в Украине изменится система денежных переводов (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Закон Украины "О платежных услугах" вступил в силу с 1 августа 2022 года. Он направлен на модернизацию и дальнейшее инновационное развитие украинского платежного рынка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу НБУ.

Ключевые изменения, которые принес участникам платежного рынка новый закон:

  • создаются условия для внедрения в Украине концепции открытого банкинга (Open banking). Поставщики платежных услуг (банки) обязаны будут открыть свои API для других поставщиков платежных услуг и предоставить возможность подключаться к интерфейсам банковских сервисов, обмениваться с ними данными в отношении каждого участника рынка, который предоставляет платежные услуги и имеет на это разрешение регулятора;
  • от небанковских финансовых учреждений не требуется участие в платежных системах для перевода. Теперь эти учреждения могут самостоятельно работать на платежном рынке, что упрощает их деятельность;
  • у небанковских поставщиков платежных услуг (платежных учреждений, учреждений электронных денег, операторов почтовой связи и некоторых других поставщиков платежных услуг) появилась возможность открывать платежные счета, выпускать платежные карты и электронные деньги (до этого такие возможности были доступны лишь банкам) при условии получения определенной авторизации;
  • законом определены девять категорий поставщиков платежных услуг, среди которых, в частности: банки, платежные учреждения, операторы почтовой связи, учреждения электронных денег, филиалы иностранных платежных учреждений, органы государственной власти (при определенных условиях);
  • внедрены девять платежных услуг, из них семь - финансовых, две - нефинансовые (услуга по инициированию платежной операции и услуга по предоставлению сведений со счетов). Новые участники платежного рынка могут выбрать одну платежную услугу и сконцентрироваться на разработке удобных сервисов именно для нее;
  • нормы нового закона и переход украинской платежной инфраструктуры на международный стандарт ISO20022, который является основой функционирования европейских платежных систем, закладывают фундамент для присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA).

Напомним, в июле НБУ перевел электронные кошельки на новый стандарт. То есть каждый номер платежного счета пользователя и электронного кошелька в стандарте IBAN будет состоять из 29 символов (букв и цифр), как и номер банковского счета.

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Национальный банк Украины