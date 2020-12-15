Закон об особом статусе ОРДЛО поможет продолжить мирный процесс на Донбассе, - Корниенко

Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)

Продолжение действия закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО на год (№4467) позволит продолжить переговорный процесс ради достижения мира на Донбассе.

Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко в комментарии РБК-Украина.

"Это чисто формальное решение Верховной рады, которое крайне необходимо, чтобы наши представители на переговорах могли спокойно продолжить работу. Мы сможем продолжить мирный процесс и мирные переговоры: как в формате Трехсторонней контактной группы, так и в формате нормандской четверки. Это следствие системного последовательного подхода в переговорах, ведь продолжение действия закона продолжается с 2014 года. Очень важно, что парламент поддержал сегодня это решение в целом", - отметил он.

Как отмечают в "Слуге народа", принципиальных изменений в законе нет. Они могли бы появиться только при условии, если украинская сторона увидела бы со стороны России содержательное стремление быстро закончить войну и отдать Украине оккупированные территории. Вместо этого Россия даже не обеспечила допуск представителей Красного креста к местам содержания украинцев на оккупированной территории. Поэтому ни сам закон, ни продолжение его действия не могут ухудшить ситуацию для Украины.

Как известно, вступление в силу закона №4467 привязано к местным выборам в ОРДЛО, а они, со своей стороны, привязаны к безопасности выполнения пунктов Минских соглашений. Речь идет о передаче Украине контроля над участком государственной границы с РФ, а уже потом проведения там выборов, на чем настаивает украинская власть.

"Мы понимаем, что Минские соглашения не являются совершенными. Они могут быть обновлены и пересмотрены согласно позиции Украины... Прежде всего фактор безопасности - контроль над границей, а следующим шагом - любые политические процессы. Этому должно предшествовать разведение, разминирование и т.д.", - пояснил Александр Корниенко.

Со своей стороны, представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам ТКГ, председатель парламентского Комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин отмечает, что наличие закона - это база для продолжения переговорного процесса, чтобы мир на украинском Донбассе и территориальная целостность были восстановлены.

"Мы понимаем, что переговорно-дипломатический путь урегулирования ситуации на Донбассе является единственным эффективным. Мы понимаем, насколько сложными являются переговоры на уровне ТКГ, где делегация России пытается показать себя как посредника, чего мы никогда не признаем", - сказал он.

Напомним, за последний год было сделано несколько важных шагов для достижения мира на Донбассе. 9 декабря 2019 года состоялась встреча в нормандском формате, которая 4 года до того была фактически заблокирована.

Также украинским властям удалось достичь договоренности о режиме прекращения огня на Донбассе, который действует с 27 июля. Кроме того, переформатирован и обновлен состав ТКГ, открыты новые КПВВ, абитуриентам с оккупированных территорий облегченно процедуру поступления в вузы.