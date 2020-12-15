Закон про особливий статус ОРДЛО допоможе продовжити мирний процес на Донбасі, - Корнієнко

Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)

Продовження дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО на рік (№4467) дозволить продовжити переговорний процес заради досягнення миру на Донбасі.

Про це наголосив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в коментарі РБК-Україна.

"Це суто формальне рішення Верховної ради, яке вкрай потрібне, щоб наші представники на переговорах могли спокійно продовжити роботу. Ми зможемо продовжити мирний процес і мирні переговори: як у форматі Тристоронньої контактної групи, так і в форматі нормандської четвірки. Це наслідок системного послідовного підходу в переговорах, адже продовження дії закону триває з 2014 року. Дуже важливо, що парламент підтримав сьогодні це рішення в цілому", - зазначив він.

Як зазначають у "Слузі народу", принципових змін у законі не має. Вони могли б з’явитися тільки за умови, якби українська сторона побачила з боку Росії змістовне прагнення швидко закінчити війну і віддати Україні окуповані території.

Натомість Росія навіть не забезпечила допуск представників Червоного хреста до місць утримання українців на окупованій території. Тому ані сам закон, ані продовження його дії не можуть погіршити ситуацію для України.

Як відомо, набрання чинності законом №4467 прив’язане до місцевих виборів в ОРДЛО, а вони, зі свого боку, прив’язані до виконання безпекових пунктів Мінських угод. Йдеться про передачу Україні контролю над ділянкою державного кордону з РФ, а вже потім проведення там виборів, на чому наполягає українська влада.

"Ми розуміємо, що Мінські угоди не є досконалими. Вони можуть бути поновлені та переглянуті відповідно до позиції України... Насамперед безпековий фактор - контроль над кордоном, а наступним кроком - будь-які політичні процеси. Цьому має передувати розведення, розмінування тощо", - пояснив Олександр Корнієнко.

Зі свого боку, представник України в підгрупі з політичних питань ТКГ, голова парламентського Комітету з питань правової політики Андрій Костін зазначає, що наявність закону - це база для продовження переговорного процесу, щоб мир на українському Донбасі та територіальна цілісність були відновлені.

"Ми розуміємо, що переговорно-дипломатичний шлях врегулювання ситуації на Донбасі є єдиним ефективним. Ми розуміємо, наскільки складними є перемовини на рівні ТКГ, де делегація Росії намагається показати себе як посередника, чого ми ніколи не визнаватимемо", - сказав він.

Нагадаємо, за останній рік було зроблено декілька важливих кроків для досягнення миру на Донбасі. 9 грудня 2019 року відбулася зустріч у нормандському форматі, яка 4 роки до того була фактично заблокована.

Також українській владі вдалося досягти домовленості про режим припинення вогню на Донбасі, який діє з 27 липня. Окрім того, переформатовано та оновлено склад ТКГ, відкрито нові КПВВ, абітурієнтам з окупованих територій полегшено процедуру вступу до українських вузів.