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Интервью

Закон об ООО и ОДО обеспечит гибкость ведения бизнеса для 500 тыс. предприятий, - Бабич

НовостиЭкономика    20.06.2018 - 18:22
Фото: Анна Бабич (www.facebook.com/anna.babych.5)
Фото: Анна Бабич (www.facebook.com/anna.babych.5)

Закон дает возможность ООО и ОДО в течение года привести свои уставы в соответствие с новым Законом

Закон об ООО и ОДО обеспечит не только гибкость ведения предпринимательской деятельности, но и защитит бизнес от рейдерства. Такое мнения высказала соавтор законопроекта, партнер AEQUO Анна Бабич.

Как известно, 17 июня 2018 года вступил в силу новый Закон Украины "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" № 2275-VIII, заменивший устаревшие нормы Закона "О хозяйственных обществах" 1991 года. Среди основных новшеств закона – введение корпоративного договора, отсутствие ограничения количества участников ООО, изменение требований к составлению учредительных документов обществ, установление четких механизмов принятия решений участниками обществ, порядка создания наблюдательного совета и др.

"Принятие закона об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью стало одним из самых долгожданных событий в истории реформирования корпоративного законодательства Украины. Данный закон изменит правила игры для более чем 500 тыс. обществ с ограниченной ответственностью в Украине и обеспечит либерализацию корпоративного управления, гибкость ведения предпринимательской деятельности основной бизнес-ячейкой страны, а также защиту бизнеса от рейдерства. Кроме того, в долгосрочной перспективе закон будет способствовать увеличению ВВП страны за счет создания благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в украинскую экономику", – говорит Бабич.

Закон дает возможность ООО и ОДО в течение года привести свои уставы в соответствие с новым Законом и без уплаты регистрационного сбора провести государственную регистрацию соответствующих изменений.

"Должна отметить высокий профессионализм группы экспертов, участвующей в разработке и продвижении закона, и поблагодарить каждого за огромный вклад в успешное осуществление этого сложного проекта",  сказала Бабич.

AEQUO названа самой инновационной юридической фирмой года в Украине по версии IFLR Europe Awards 2018, юридической фирмой года в регионе по версии The Lawyer European Awards 2017 и одной из самых инновационных юридических фирм в Европе согласно Financial Times Innovative Lawyers 2015-2017.

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Теги публикации: бизнес, ООО, Закон  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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