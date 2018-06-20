Закон про ТОВ і ТДВ забезпечить гнучкість ведення бізнесу для 500 тис. підприємств, - Бабич

Закон дає можливість ТОВ і ТДВ протягом року привести свої статути у відповідність з новим Законом

Закон про ТОВ і ТДВ забезпечить не тільки гнучкість ведення підприємницької діяльності, але і захистить бізнес від рейдерства. Таку думку висловила співавтор законопроекту, партнер AEQUO Анна Бабіч.

Як відомо, 17 червня 2018 року вступив в силу новий Закон України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" № 2275-VIII, який замінив застарілі норми Закону "Про господарські товариства" 1991 року. Серед основних нововведень закону є запровадження корпоративного договору, відсутність обмеження кількості учасників ТОВ, зміна вимог до складання установчих документів товариств, встановлення чітких механізмів прийняття рішень учасниками товариств, порядку створення наглядової ради та ін.

"Прийняття закону про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю стало одним з найбільш очікуваних подій в історії реформування корпоративного законодавства України. Цей закон змінить правила гри для більш ніж 500 тис. товариств з обмеженою відповідальністю в Україні та забезпечить лібералізацію корпоративного управління, гнучкість ведення підприємницької діяльності основний бізнес-осередком країни, а також захист бізнесу від рейдерства. Крім того, в довгостроковій перспективі закон буде сприяти збільшенню ВВП країни за рахунок створення сприятливих умов для ведення бізнесу та залучення інвестицій в українську економіку", – каже Бабіч.

Закон дає можливість ТОВ і ТДВ протягом року привести свої статути у відповідність з новим Законом і без сплати реєстраційного збору провести державну реєстрацію відповідних змін.

"Повинна відзначити високий професіоналізм групи експертів, яка бере участь у розробці та просуванні закону, і подякувати кожному за величезний внесок в успішне здійснення цього складного проекту", сказала Бабич.

AEQUO названа самою інноваційною юридичною фірмою року в Україні за версією IFLR Europe Awards 2018, юридичною фірмою року в регіоні за версією The Lawyer European Awards 2017 і однією з найбільш інноваційних юридичних фірм в Європі згідно Financial Times Innovative Lawyers 2015-2017.