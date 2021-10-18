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Закон об олигархах отправят в Венецианскую комиссию. Зеленский сказал когда

Автор: Дмитрий Кузнецов

Закон об олигархах отправят в Венецианскую комиссию после того, как его подпишет президент Украины. Возникшая в документе юридическая коллизия будет решена в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского телеканалу ICTV.

"Мы отправим законопроект (об олигархах - ред.), который будет подписан президентом Украины. Чтобы его действительно рассмотрела Венецианская комиссия", - сказал Зеленский.

Он отметил, что провел телефонный разговор с главой Венецианской комиссии. В ходе беседы представитель органа заявил, что комиссия хотела бы получить текст закона об олигархах, одобренный во втором чтении.

Зеленский также прокомментировал правовую коллизию, которая возникла в тексте законопроекта. По словам главы государства, она будет решена в ближайшее время.

"Ее решит Верховная рада, согласно действующему законодательству и регламенту. Очень быстро это сделают, в течение двух недель. Затем, когда он будет подписан, я отправлю его на рассмотрение комиссии", - уточнил Зеленский.

Напомним, во время голосования за законопроект об олигархах во втором чтении 23 сентября были одновременно приняты взаимоисключающие правки по органу государственной власти, который получит полномочия определять олигархов.

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Владимир ЗеленскийВенецианская комиссияЗакон об олигархах