Закон об олигархах отправят в Венецианскую комиссию. Зеленский сказал когда

"Мы отправим законопроект (об олигархах - ред.), который будет подписан президентом Украины. Чтобы его действительно рассмотрела Венецианская комиссия", - сказал Зеленский.

Он отметил, что провел телефонный разговор с главой Венецианской комиссии. В ходе беседы представитель органа заявил, что комиссия хотела бы получить текст закона об олигархах, одобренный во втором чтении.

Зеленский также прокомментировал правовую коллизию, которая возникла в тексте законопроекта. По словам главы государства, она будет решена в ближайшее время.

"Ее решит Верховная рада, согласно действующему законодательству и регламенту. Очень быстро это сделают, в течение двух недель. Затем, когда он будет подписан, я отправлю его на рассмотрение комиссии", - уточнил Зеленский.