Закон об олигархах нужен власти для контроля над медиа, - Железняк

"Вот как вы думаете, после такого закона будет ли соблазн у власти повлиять на владельца этого издания, чтобы больше таких (с критикой власти, - ред.) сюжетов не получалось? Думаю, что да. И это как раз о том, будет ли влиять на редакционную политику, вообще на сюжетные линии действующая власть. Да, это делается, в том числе и для этого. Мы же это прекрасно понимаем", - сказал Железняк.

Нардеп подчеркнул, что этот проект закона противоречит европейскому курсу Украины и больше напоминает путь России и Беларуси.

"Мы точно не пойдем европейским путем. Именно, кстати, для того, чтобы у нас был какой-то нормальный ответ, соответствует ли это европейскому духу, практикам и праву, мы нашли нормальный выход. Мы отправили на Венецианскую комиссию. И сейчас надо подождать всего два месяца, чтобы получить от европейцев ответ", - добавил Железняк.

Напомним, 4 из 5 парламентских фракций считают, что проект закона об олигархах приведет к нарушению прав человека, ограничению свободы слова и политическому преследованию оппонентов действующей властью.

По заключению уполномоченной ВР по правам человека Людмилы Денисовой, проект закона нарушает Конституцию Украины.

Проект закона об олигархах также раскритиковали иностранные дипломаты, бизнесмены и представители международных организаций как такой, что нарушает принципы демократии, верховенства права и свободы слова.