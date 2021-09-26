Закон об олигархах нужен для отвлечения внимания, - Тимошенко

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что принятие закона об олигархах придумано властью, чтобы отвлечь внимание народа от проблемы тарифов на газ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Тимошенко в эфире "Свобода слова Савика Шустера" .

"64 миллиарда украдено в "Укрзализныце". 225 млрд в НАК "Нафтогаз". Вы же не знаете об этом скандале, а его закрыли всеми этими громкими событиями. И все телевизионные каналы показывают эти громкие события, пустые абсолютно", - заявила Тимошенко.

Голосования за закон об олигархах, по словам Тимошенко, намеренно организовали, чтобы отвлечь внимание от заявлений о себестоимости украинского газа на уровне 1 грн/куб. м при продаже газа населению 7,99 грн/куб. м.

Тимошенко также отметила, что принятый Радой закон об олигархах абсолютно нерабочий и в ближайшее время будет отменен из-за грубого нарушения Конституции.

"Так как процедура была грубо нарушена теперь любой из депутатов собирает подписи и может обратиться в Конституционный суд. Железобетонное основание отменить за нарушение процедуры этот "антиолигархический" закон, как принятый неконституционным способом. Я вам гарантирую, что он будет отменен", - отметила Тимошенко.