Закон об олигархах нужен для отвлечения внимания, - Тимошенко
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что принятие закона об олигархах придумано властью, чтобы отвлечь внимание народа от проблемы тарифов на газ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Тимошенко в эфире "Свобода слова Савика Шустера".
"64 миллиарда украдено в "Укрзализныце". 225 млрд в НАК "Нафтогаз". Вы же не знаете об этом скандале, а его закрыли всеми этими громкими событиями. И все телевизионные каналы показывают эти громкие события, пустые абсолютно", - заявила Тимошенко.
Голосования за закон об олигархах, по словам Тимошенко, намеренно организовали, чтобы отвлечь внимание от заявлений о себестоимости украинского газа на уровне 1 грн/куб. м при продаже газа населению 7,99 грн/куб. м.
Тимошенко также отметила, что принятый Радой закон об олигархах абсолютно нерабочий и в ближайшее время будет отменен из-за грубого нарушения Конституции.
"Так как процедура была грубо нарушена теперь любой из депутатов собирает подписи и может обратиться в Конституционный суд. Железобетонное основание отменить за нарушение процедуры этот "антиолигархический" закон, как принятый неконституционным способом. Я вам гарантирую, что он будет отменен", - отметила Тимошенко.
Как сообщалось, Верховная рада 23 сентября приняла проект закона №5599 во втором чтении и в целом 279 голосами.
24 сентября комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки попросил спикера поставить на голосование этот законопроект в связи с юридической коллизией.
Как пояснил глава фракции "Голос" Ярослав Железняк, народные депутаты учли одновременно три правки (396, 398, 406), которые противоречат друг другу.
После этого голосования председатель Венецианской комиссии позвонил президенту Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить финальную версию проекта закона об олигархах для анализа.