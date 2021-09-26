Закон про олігархів потрібен для відволікання уваги, - Тимошенко
Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко вважає, що прийняття закону про олігархів придумано владою, щоб відвернути увагу народу від проблеми тарифів на газ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Тимошенко в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера".
"64 мільярди вкрадено в "Укрзалізниці". 225 млрд в НАК "Нафтогаз". Ви ж не знаєте про цей скандал, а його закрили всіма цими гучними подіями. І всі телевізійні канали показують ці гучні події, порожні абсолютно", - заявила Тимошенко.
Голосування за закон про олігархів, за словами Тимошенко, навмисно організували, щоб відвернути увагу від заяв про собівартість українського газу на рівні 1 грн/куб. м при продажу газу населенню 7,99 грн/куб. м.
Тимошенко також зазначила, що прийнятий Радою закон про олігархів абсолютно неробочий і найближчим часом буде скасований через грубе порушення Конституції.
"Оскільки процедура була грубо порушена тепер будь-який з депутатів збирає підписи і може звернутися до Конституційного суду. Залізобетонну підставу скасувати за порушення процедури цей "Антиолігархічний" закон, як прийнятий неконституційним способом. Я вам гарантую, що він буде скасований", - зазначила Тимошенко.
Як повідомлялося, Верховна рада 23 вересня прийняла проект закону № 5599 у другому читанні і в цілому 279 голосами.
24 вересня Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки попросив спікера поставити на голосування цей законопроект у зв'язку з юридичною колізією.
Як пояснив глава фракції "Голос" Ярослав Железняк, народні депутати врахували одночасно три правки (396, 398, 406), які суперечать один одному.
Після цього голосування голова Венеціанської комісії зателефонував президенту Володимиру Зеленському з проханням надати фінальну версію проекту закону про олігархів для аналізу.