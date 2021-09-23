Закон об олигархах и изменения в госбюджет: что сегодня рассмотрит Рада
Фото: в Раде будут рассматривать закон об олигархах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня народные депутаты собираются на пленарное заседание Верховной рады. Оно начнется в 10:00.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ВР.
Нардепы планируют рассмотреть ряд законопроектов, среди которых будут:
- 5599 - о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов) (второе чтение)
- 5600 - о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений (второе чтение)
- 6052 - о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" по реализации социальных мероприятий и инфраструктурных проектов (первое чтение)
- 5148 - о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения качества пищевых продуктов, потребляемых детьми (первое чтение)
- 4046 - о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования деятельности фермерских хозяйств (второе чтение)
- 5719 - о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли табачных изделий (первое чтение)
- 4428 - о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов международного судебного сотрудничества (первое чтение)
- 4612 - о внесении изменения в статью 23 Закона Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" относительно гарантий адвокатской деятельности (первое чтение)