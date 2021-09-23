ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Закон про олігархів та зміни до держбюджету: що сьогодні розгляне Рада

Новость на русском →
Четвер 23 вересня 2021 08:13
Закон про олігархів та зміни до держбюджету: що сьогодні розгляне Рада Фото: в Раді розглядатимуть закон про олігархів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Сьогодні народні депутати збираються на пленарне засідання Верховної ради. Воно почнеться о 10:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ВР.

Нардепи планують розглянути низку законопроектів, серед яких будуть:

  • 5599 про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів) (друге читання)
  • 5600 - про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (друге читання)
  • 6052 - про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо реалізації соціальних заходів та інфраструктурних проектів (перше читання)
  • 5148 - про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення якості харчових продуктів, що споживаються дітьми (перше читання)
  • 4046 - про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання діяльності фермерських господарств (друге читання)
  • 5719 - про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів (перше читання)
  • 4428 - про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань міжнародного судового співробітництва (перше читання)
  • 4612 - про внесення зміни до статті 23 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" щодо гарантій адвокатської діяльності (перше читання)
Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада Закон про олігархів
NEWS
"Час прокидатися". Зеленський виступив на Генасамблеї ООН: головні заяви
"Час прокидатися". Зеленський виступив на Генасамблеї ООН: головні заяви
DAILY
Штурм столиці. Чим закінчиться конфлікт Кличка і команди Зеленського
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Штурм столиці. Чим закінчиться конфлікт Кличка і команди Зеленського