Закон про олігархів та зміни до держбюджету: що сьогодні розгляне Рада
Фото: в Раді розглядатимуть закон про олігархів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні народні депутати збираються на пленарне засідання Верховної ради. Воно почнеться о 10:00.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ВР.
Нардепи планують розглянути низку законопроектів, серед яких будуть:
- 5599 про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів) (друге читання)
- 5600 - про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (друге читання)
- 6052 - про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо реалізації соціальних заходів та інфраструктурних проектів (перше читання)
- 5148 - про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення якості харчових продуктів, що споживаються дітьми (перше читання)
- 4046 - про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання діяльності фермерських господарств (друге читання)
- 5719 - про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів (перше читання)
- 4428 - про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань міжнародного судового співробітництва (перше читання)
- 4612 - про внесення зміни до статті 23 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" щодо гарантій адвокатської діяльності (перше читання)