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Закон об олигархах не имеет права на существование, - нардеп

Автор: Наталия Гурковская

Закон об олигархах бессмыслен и не имеет права на существование.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Сергея Рахманина.

"Моя точка зрения не изменилась, я считаю этот закон бессмысленным. Процедуру, которую предложили считаю не совершенной. Закон не имеет права на существование, если говорить о законодательном спаме, это же типичный пример его", - заявил Рахманин в эфире телеканала "Украина 24".

Как сообщалось, 23 сентября Верховная рада приняла законопроект об олигархах, несмотря на критику международных экспертов и не дожидаясь выводов Венецианской комиссии.

Сама процедура голосования вызвала критику западных экспертов. Оппозиционные фракции заявили о грубом нарушении Конституции.

Во время голосования были одновременно приняты разные толкования статьи №5, определяющей орган государственной власти, которому предоставляются полномочия присваивать статус олигарха. Одна редакция предусматривала передачу этих полномочий НАПК, другая - АМКУ, третья - СНБО.

3 ноября Верховная рада переголосовала проект закона, чтобы исправить ошибки, допущенные во время голосования 23 сентября.

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Дмитрий Разумков