ru ua
Пн, 25 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Закон об олигархах не будет работать в проголосованной парламентом редакции, - эксперт

Новина українською →
Киев, Понедельник 25 октября 2021 18:37
Закон об олигархах не будет работать в проголосованной парламентом редакции, - эксперт Фото: народные депутаты во время голосования за закон об олигархах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Скандальный закон об олигархах не будет работать из-за грубых нарушений при его принятии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление политолога Андрея Рудыка.

"Мы прекрасно должны понимать, что законопроект в таком виде действовать в принципе не будет. Я молчу уже о вопросах антиконституционности, которые уже проговаривались не один раз. А именно с точки зрения выполнения этого закона. Его просто нельзя будет выполнить, очевидно", - отметил политолог в эфире телеканала "Украина24".

Эксперт убежден, что любое решение СНБО или НАПК в рамках реализации этого закона будет запросто обжаловано в суде.

"Ответственность за это, безусловно, будет брать тот, кто его подпишет в данном случае. Начиная от главы Верховной рады и заканчивая президентом", - добавил Рудык.

Как сообщалось, 23 сентября Верховная рада приняла законопроект об олигархах несмотря на критику международных экспертов и не дожидаясь выводов Венецианской комиссии.

Западные дипломаты и эксперты заявили о рисках для свободы слова, поскольку закон ограничивает право бизнеса владеть СМИ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий Разумков
NEWS
Кабмин снял ответственность с автоперевозчиков за пассажиров без COVID-документов
Кабмин снял ответственность с автоперевозчиков за пассажиров без COVID-документов
DAILY
Секретарь СНБО Алексей Данилов: Я за жесткую президентскую республику
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Секретарь СНБО Алексей Данилов: Я за жесткую президентскую республику