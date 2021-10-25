ru ua
Пн, 25 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Закон про олігархів не буде працювати в проголосованій парламентом редакції, - експерт

Новость на русском →
Київ, Понеділок 25 жовтня 2021 18:37
Закон про олігархів не буде працювати в проголосованій парламентом редакції, - експерт Фото: народні депутати під час голосування за закон про олігархів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Скандальний закон про олігархів не буде працювати через грубі порушення під час його прийняття.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву політолога Андрія Рудика.

"Ми прекрасно маємо розуміти, що законопроект в такому вигляді діяти в принципі не буде. Я мовчу вже про питання антиконституційності, які вже проговорювалися не один раз. А саме з точки зору виконання цього закону. Його просто не можна буде виконати, очевидно", - зазначив політолог в ефірі телеканалу "Україна24".

Експерт переконаний, що будь-яке рішення РНБО чи НАЗК в рамках реалізації цього закону буде запросто оскаржене в суді.

"Відповідальність за це, безумовно, буде брати той, хто його підпише в даному випадку. Починаючи від голови Верховної ради і закінчуючи президентом", - додав Рудик.

Як повідомлялося, 23 вересня Верховна рада ухвалила законопроект про олігархів попри критику міжнародних експертів та не чекаючи висновків Венеційської комісії.

Західні дипломати і експерти заявили про ризики для свободи слова, оскільки закон обмежує право бізнесу володіти ЗМІ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро Разумков
NEWS
Кабмін зняв відповідальність з автоперевізників за пасажирів без COVID-документів
Кабмін зняв відповідальність з автоперевізників за пасажирів без COVID-документів
DAILY
Секретар РНБО Олексій Данілов: Я за жорстку президентську республіку
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Секретар РНБО Олексій Данілов: Я за жорстку президентську республіку