Закон о нацсопротивлении нарушает Конституцию. Зеленский просит Кабмин разобраться

Как отмечается в сообщении, при подготовке ко второму чтению законопроекта о национальном сопротивлении народные депутаты внесли ряд предложений.

"Внесение поправок привело к тому, что некоторые положения закона не в полной мере соответствуют Конституции Украины", - приводит ОП цитату из письма Зеленского.

В частности, речь идет о предоставлении Кабмину права определять порядок запрета проведения мирных собраний, митингов, шествий и демонстраций, а также изымать у предприятий, организаций и граждан аудио и видеоаппаратуру, мобильные телефоны и другие средства связи.

Кроме того, внесенные поправки предусматривают предоставление военному командованию права отстранения от работы руководителей предприятий и организаций в случаях, определенных законом Украины "О правовом режиме военного положения".

Закон о национальном сопротивлении также вступает в противоречие с законами "Об административных услугах" и "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Президент напоминает, что закон о национальном сопротивлении является важным для обеспечения обороноспособности страны и вводится в действие с 1 января 2022 года.

"Предлагаю в двухмесячный срок подать в Верховную Раду Украины предложения о внесении изменений в закон... с целью полного согласования его положений в соответствие с Конституцией Украины и устранения технико-юридических недостатков", - отметил Зеленский в письме главе правительства.