Закон про нацспротив порушує Конституцію. Зеленський просить Кабмін розібратися

Президент Володимир Зеленський надіслав листа главі уряду Денису Шмигалю з проханням протягом двох місяців підготувати та внести до Верховної ради зміни до закону про національний спротив, щоб привести його у відповідність до Конституції України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
Як наголошується в повідомленні, при підготовці до другого читання законопроєкту про національний спротив народні депутати внесли ряд пропозицій.
"Внесення поправок призвело до того, що деякі положення закону не повною мірою відповідають Конституції України", - наводить ОП цитату з листа Зеленського.
Зокрема, мова йде про надання Кабміну права визначати порядок заборони проведення мирних зібрань, мітингів, походів і демонстрацій, а також вилучати у підприємств, організацій і громадян аудіо і відеоапаратуру, мобільні телефони та інші засоби зв'язку.
Крім того, внесені поправки передбачають надання військовому командуванню права відсторонення від роботи керівників підприємств та організацій у випадках, визначених законом України "Про правовий режим воєнного стану".
Закон про національний спротив також вступає в сперечання з законами "Про адміністративні послуги" і "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".
Президент нагадує, що закон про національний спротив є важливим для забезпечення обороноздатності країни і вводиться в дію з 1 січня 2022 року.
"Пропоную у двомісячний термін подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до закону... з метою повного узгодження його положень у відповідність з Конституцією України та усунення техніко-юридичних недоліків", - зазначив Зеленський у листі главі уряду.
Нагадаємо, 16 липня Верховна рада прийняла в другому читанні законопроєкт №5557 про національний спротив. У ньому прописано створення в Україні територіальної оборони.
Зазначимо, Зеленський підписав закон про національний спротив 29 липня.