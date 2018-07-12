Закон про нацбезпеку наблизить Україну до НАТО, - Столтенберг

НАТО твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України

Закон про нацбезпеку наблизить Україну до НАТО. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє прес-служба Альянсу.

Так, сьогодні, 12 липня, Столтенберг провів спільний брифінг з президентом України Петром Порошенком, в ході якого зазначив, що НАТО твердо підтримує сувренитет і територіальну цілісність України.

"Довгострокова мета України - вступити в Альянс. Основна увага в даний час направлена на реформи. Ви домагаєтеся значного прогресу. Прийняття нового закону про національну безпеку є довгоочікуваним кроком. Закон є ключовим для встановлення громадянського контролю і демократичного нагляду за збройними силами та службами безпеки. Впровадження закону тепер необхідно, щоб ця реформа могла вступити в силу. Тому я закликаю вас підтримувати імпульс. Це наблизить Україну до НАТО. Але, перш за все, це посилить вашу безпеку і вашу демократію", - заявив Столтенберг.

Крім того, Столтенберг заявив, що НАТО рішуче засуджує незаконну анексію Росією Криму.

"На сході України ситуація залишається серйозною. З неодноразовими порушеннями режиму припинення вогню і прав людини кожен день. Мінські угоди залишаються шляхом до миру. Тому всім сторонам необхідно виконати свої зобов'язання. Росія несе особливу відповідальність. Вона повинна вивести свої війська", - заявив Столтенберг.

Нагадаємо, раніше Порошенко заявляв, що Україні потрібна підтримка НАТО щодо питання миротворців на Донбасі.