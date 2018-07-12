Украина рассчитывает на поддержку НАТО по вопросу размещения миссии ООН на Донбассе

Порошенко на саммите НАТО в Брюсселе заявил о важности санкций против РФ

Украина рассчитывает на поддержку НАТО по вопросу размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе брифинга в Брюсселе, сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы рассчитываем на поддержку НАТО в рамках многонациональной миссии по поддержанию мира под мандатом ООН на Донбассе", - заявил он.

По словам главы государства, миссия ООН получит доступ ко всей территории оккупированного Донбасса, включая часть границы Украины с РФ, которая не контролируется.

Кроме того, Порошенко подчеркнул, что санкции против России не могут быть сняты до тех пор, пока РФ не изменит агрессивное поведение.

"С таким поведением, так же как и с реваншистской политикой РФ, нельзя мириться", - заявил он.

Как отмечается, брифинг Порошенко состоялся перед заседанием Североатлантического совета на уровне глав государств с Грузией и Украиной.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках саммита НАТО Порошенко встретится с президентом США Дональдом Трампом.

Отметим, саммит НАТО в Брюсселе начался вчера, 11 июля. В частности, по итогам вчерашнего дня была принята декларация, в которой, кроме прочего, НАТО призвал РФ вывести свои войска с Донбасса. Сегодня саммит продолжится.