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Интервью

Закон о нацбезопасности будет введен в действие до июльского саммита НАТО, - Парубий

НовостиПолитика    22.06.2018 - 10:57
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)

По словам спикера ВР, для имплементации закона о нацбезопасности надо разработать новый проект о службе безопасности

Глава парламента Андрей Парубий заявил, что закон о национальной безопасности будет подписан и введен в действие до июльского саммита НАТО в Брюсселе, передает пресс-служба Верховной рады Украины.

Парубий отметил, что для имплементации закона о нацбезопасности надо разработать новый проект о службе безопасности.

"Необходимо разработать новый закон о службе безопасности, новый закон о разведке, о прозрачных закупках в оборонном секторе, а также создать в Верховной раде комитет по разведке - это прямая четкая норма, прописанная в законе. Очевидно, это должно быть отдельным специальным решением Верховной рады Украины", - отметил глава парламента.

Парубий подчеркнул, что "это очень весомый и решительный шаг для реформирования Вооруженных сил Украины и адаптации украинского законодательства к стандартам НАТО".

Спикер ВР также добавил, что закон будет введен в действие до саммита НАТО, который пройдет в Брюсселе 11-12 июля 2018 года.

"Надеюсь, что на том саммите будут приняты решения, важные для интеграции Украины в НАТО. Мы успеваем подписать и ввести в действие этот закон", - сказал он.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что закон о нацбезопасности дает новые возможности для военно-технического сотрудничества с союзниками Украины, прежде всего со США.

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Теги публикации: НАТО, Служба безопасности Украины, Андрей Парубий, Закон  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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