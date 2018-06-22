Закон про нацбезпеку буде введено у дію до липневого саміту НАТО, - Парубій

За словами спікера ВР, для імплементації закону про нацбезпеку треба розробити новий проект про службу безпеки

Голова парламенту Андрій Парубій заявив, що закон про національну безпеку буде підписано та введено у дію до липневого саміту НАТО у Брюсселі, передає прес-служба Верховної ради України.

Парубій зазначив, що для імплементації закону про нацбезпеку треба розробити новий проект про службу безпеки.

"Необхідно розробити новий закон про службу безпеки, новий закон про розвідку, про прозорі закупівлі в оборонному секторі, а також створити у Верховній раді комітет з розвідки - це пряма чітка норма, прописана в законі. Очевидно, це має бути окремим спеціальним рішенням Верховної ради України", - зазначив голова парламенту.

Парубій підкреслив, що "це дуже вагомий і рішучий крок для реформування Збройних сил України і адаптації українського законодавства до стандартів НАТО".

Спікер ВР також додав, що закон буде введено у дію до саміту НАТО, який пройде у Брюсселі 11-12 липня 2018 року.

"Сподіваюсь, що на тому саміті будуть прийняті рішення, важливі для інтеграції України в НАТО. Ми встигаємо підписати і ввести в дію цей закон", - сказав він.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив, що закон про нацбезпеку дає нові можливості для військово-технічного співробітництва з союзниками України, перш за все зі США.