Війна в Україні

Закон про множинне громадянство: Зеленський назвав країни, які будуть у пріоритеті

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Під час реалізації закону про множинне громадянство Україна передусім укладатиме угоди з країнами, де проживають найбільше українців, а також із державами-партнерами.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час Українського молодіжного форуму 2025: Молодь Тут!

"Множинне громадянство - важливий закон, який прийняв український парламент. Закон є, закон правильний", - сказав Зеленський.

За його словами, наступним кроком стане визначення переліку держав, із якими Україна насамперед впроваджуватиме можливість множинного громадянства.

Пріоритет надаватиметься тим країнам, де проживає значна кількість українців і які активно підтримують Україну під час повномасштабної війни з РФ.

"Ми розуміємо, хто найближчі наші друзі - це країни Європейського Союзу, де більшість наших українців, а також це Сполучені Штати Америки", - зазначив президент.

Зеленський додав, що уряд відповідатиме за формування та оприлюднення списку країн, з якими діятиме положення про множинне громадянство.

Закон про множинне громадянство

Нагадаємо, 15 липня президент України Володимир Зеленський підписав закон про запровадження в Україні інституту множинного громадянства. За певних умов українці зможуть одночасно мати паспорти двох і більше країн.

Документ передбачає, що перелік країн, з якими дозволять множинне громадянство, визначатиметься з урахуванням безпеки та інтересів України.

Детальніше про закон - у матеріалі РБК-Україна


Володимир Зеленський