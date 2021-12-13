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Закон о множественном гражданстве. Стефанчук объяснил, кто сможет получить паспорт

Автор: Анастасия Рокитна

Президент внес в Раду пакет законопроектов о множественном гражданстве. Спикер Рады Руслан Стефанчук сообщил, что множественное гражданство не может касаться граждан страны, которая признана агрессором.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его слова в интервью "Интерфакс-Украина".

Его смогут получить граждане других стран, но при условии, что Кабинет министров включит их в перечень стран, с которыми может быть двойное гражданство.

"Что мы получим? Мощный дипломатический инструмент, который дает возможность Украине обсуждать с определенными странами введение безвиза или открытие зоны свободной торговли", - считает Стефанчук.

То есть принятие этого закона даст государству возможность отстаивать свой интерес, в том числе на международной арене, приглашая украинцев во всем мире не просто "петь тоскливые песни", а становиться активными участниками тех процессов, которые происходят в государстве, добавил спикер Рады.

"Как это будет реализовано? Во-первых, они не потеряют гражданства другой страны, но по политическим вопросам должны определиться и подать декларацию, в которой указать, что пользуются, например, избирательными правами гражданина Украины, или же будут пользоваться только экономическими правами, сохраняя при этом право голоса, например, в США", - отметил он.

Этот механизм пока остается вопросом для дискуссий, но важно, что она уже началась в Украине, считает Стефанчук.

Ранее глава фракции "Слуга народа" заявил, что закон о двойном гражданстве не позволит голосовать в двух странах.

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УкраинаРуслан Стефанчук