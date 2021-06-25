Закон о меценатстве в спорте сегодня частично вступил в силу: что он предусматривает

В силу вступили нормы, которые поручают правительству в течение одного месяца со дня опубликования закона:

привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с документом,

принять нормативно-правовые акты, необходимые для реализации положений ЗУ, и ввести их в действие одновременно с этим законом.

Документ учитывает европейскую практику поддержки спорта со стороны представителей бизнеса и специфику отечественного законодательства.

Он определяет понятия "меценатская деятельность в сфере физической культуры и спорта" и "меценатская помощь". В законе прописаны направления и виды такой деятельности.

А именно, это обеспечение материально-технических условий для развития физической культуры и спорта, материальная и иная помощь спортсменам, содействие в подготовке к Олимпийским, Паралимпийских и Дефлимпийским играм и участию в них.

Меценатская деятельность будет происходить на основании письменного договора между меценатом и бенефициаром или получателем меценатской помощи в интересах бенефициара. Документ определилил, что меценат, получатель и бенефициар меценатской помощи не могут быть связанными лицами.

В законе указаны пути государственной поддержки меценатской деятельности в спорте. В частности, это награждение меценатов государственными наградами и почетными знаками, содействие увековечению имени мецената на домах и спортивных объектах, предоставление льгот меценатам, поддержка организационных и информационных мероприятий, касающихся популяризации меценатской деятельности.