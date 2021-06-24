Зеленский подписал закон о меценатстве в спорте

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о меценатской деятельности в сфере физической культуры и спорта" № 1520-ІХ.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Отмечается, что "закон учитывает европейскую практику поддержки спорта со стороны представителей бизнеса и специфику отечественного законодательства".

В частности, закон содержит определение понятий "меценатская деятельность в сфере физической культуры и спорта" и "меценатская помощь", а также определяет направления и виды такой деятельности.

Это обеспечение материально-технических условий для развития физической культуры и спорта, материальная и иная помощь спортсменам, содействие в подготовке к Олимпийским, Паралимпийских и Дефлимпийским играм и участии в них и др.

Согласно документу, меценатская деятельность в сфере физической культуры и спорта осуществляется на основании письменного договора между меценатом и бенефициаром или получателем меценатской помощи в интересах бенефициара. При этом меценат, получатель и бенефициар меценатской помощи не могут быть связанными лицами.

Кроме того, закон определяет пути государственной поддержки меценатской деятельности в сфере физической культуры и спорта.

В частности, это награждение меценатов государственными наградами и почетными знаками, содействие увековечению имени мецената на домах и спортивных объектах, предоставление льгот меценатам, поддержка организационных и информационных мероприятий, касающихся популяризации меценатской деятельности и т.п., отметили в ОП.

Закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования.