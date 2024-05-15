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Закон про "іноагентів" зупинить рух Грузії в НАТО і ЄС, - глава МЗС Литви

Архівне фото: міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Ухвалення закону про "іноагентів" у Грузії зупинять рух країни в НАТО і Європейський союз.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Грузія Online".

Він вважав своїм обов'язком інформувати громадськість про ризики, які спричинить закон.

"Дозвольте мені бути гранично ясним. Ухвалення закону про "іноземних агентів", а також репресії проти грузинського громадянського суспільства зупинять подальше просування Грузії шляхом до Євросоюзу і НАТО", - сказав литовський дипломат.

Також він пояснив, що якщо це станеться, вся відповідальність ляже на уряд Грузії. 

"Однак ще не пізно. Ми чули від пані президента, що вона планує накласти вето на закон, і це вихід для уряду, щоб узагалі скасувати цю невдалу законодавчу ініціативу", - сказав Ландсбергіс. 

Що передувало

Раніше парламент Грузії ухвалив у третьому читанні закон "про іноагентів", який дуже схожий на той, що є в РФ. При цьому низка західних країн критикували цю ініціативу, а частина грузинського народу виходила на протести.

Учора представники Британії та США заявили, що на Грузію чекають наслідки, якщо вона остаточно ухвалить цей закон.

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