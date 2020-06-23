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Закон об игорном бизнесе могут рассмотреть на следующей неделе

Новости » Политика     23.06.2020 - 21:11
Закон об игорном бизнесе могут рассмотреть на следующей неделе
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

Законопроект об игорном бизнесе уже подготовили ко второму чтению

Верховная рада может рассмотреть законопроект о легализации игорного бизнеса на следующей пленарной неделе. Законопроект уже подготовлен ко второму чтению.

Об этом заявил глава Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украина".

"В законопроекте много поправок и на уровне комитета согласовывались позиции, в том числе, на чем будут настаивать, на чем, возможно, не будут настаивать коллеги", - отметил он.

Он также добавил, что на следующей неделе также планируется рассмотреть законопроекты, связанные с социальной и медицинской сферами, а также экономикой.

Ранее сообщалось, что Верховная рада может приступить к рассмотрению законопроекта об игорном бизнесе во втором чтении 19 июня.

Кроме того, НАЗК провело антикоррупционную экспертизу законопроекта об игорном бизнесе.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Дмитрий Разумковигорный бизнес
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