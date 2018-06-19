Закон о государственной тайне устарел, - нардеп

В действующем законодательстве нет процедуры лишения доступа к гостайне

Закон Украины "О государственной тайне" устарел, в частности, в нем не прописана процедура лишения доступа к гостайне. Об этом заявил секретарь комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Винник в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"Что касается закона о государственной тайне - он действительно устаревший. Нам действительно надо поднимать вопрос, чтобы не было таких случаев, как с Надеждой Савченко, которая была полностью допущена к гостайне", - отметил он.

Нардеп добавил, что в действующем законодательстве нет процедуры лишения доступа к государственной тайне.

Он также отметил, что после принятия законопроекта "О национальной безопасности" все народные депутаты будут иметь доступ к 10% засекреченной информации об оборонном бюджете Украины, остальные 90% информации об этом бюджете будет доступна также общественности.

Напомним, в Раде заявили, что исключение народного депутата Надежды Савченко из комитета Верховной рады по вопросам безопасности и обороны не лишило ее возможности доступа к государственной и военной тайнам, которые она могла передавать во время посещения оккупированных территорий.