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Закон про державну таємницю застарів, - нардеп

НовиниПолітика    19.06.2018 - 04:21
Фото: Іван Вінник (УНІАН)
Фото: Іван Вінник (УНІАН)

У чинному законодавстві немає процедури позбавлення доступу до держтаємниці

Закон України "Про державну таємницю" застарів, зокрема, у ньому не прописана процедура позбавлення доступу до держтаємниці. Про це заявив секретар комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони Іван Вінник в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

"Що стосується закону про державну таємницю - він дійсно застарілий. Нам дійсно треба порушувати питання, щоб не було таких випадків, як з Надією Савченко, яка була повністю долучена до держтаємниці", - зазначив він.

Нардеп додав, що в чинному законодавстві немає процедури позбавлення доступу до державної таємниці.

Він також зазначив, що після ухвалення законопроекту "Про національну безпеку" всі народні депутати матимуть доступ до 10% засекреченої інформації про оборонний бюджет України, решта 90% інформації про цей бюджет буде доступна також громадськості.

Нагадаємо, у Раді заявили, що виключення народного депутата Надії Савченко з комітету Верховної ради з питань безпеки і оборони не позбавило її можливості доступу до державної та військової таємниць, які вона могла передавати під час відвідування окупованих територій.

 

Після ухвалення закону про нацбезпеку тільки 10% оборонного бюджету буде засекречено Цього тижня крайній термін для прийняття Радою закону "Про нацбезпеку", - Парубій
Теги публікації: Верховна Рада, гостайна  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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