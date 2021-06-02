Законопроект "Голоса" об учебниках повысит качество образования в Украине, - Совсун

"Сегодня Верховная рада приняла в первом чтении закон № 5465 об улучшении учебных материалов. Этот закон призван определить критерии к учебникам и позволить нашим детям получить качественную учебную литературу, которая будет основываться на научных данных и не будет содержать никаких дискриминационных высказываний", - заявила Инна Совсун.

Потребность в разработке закона возникла из-за многочисленных жалоб родителей, учащихся и учителей на ошибки и устаревшую информацию в учебных материалах для школьников, рассказывает нардеп.

"За этот год я получила множество сообщений от родителей, учителей и даже учеников, которые прислали мне фотографии своих учебников с ошибками или же с явными глупостями. Я думаю, что уже все знают, что у нас в учебнике химии пишут, что сода может лечить рак. Но ошибок в учебных материалах наших детей - значительно больше. Например, в учебнике по одному из учебников по английскому языку утверждается, что каденции президента и Верховной Рады - 4 года, а президентом Украины можно стать в 30. Административных единиц в учебнике то 24 с Крымом, то 25, но с Киевом и Севастополем", - рассказала нардеп.

Инициатор законопроекта подчеркнула, что такую ситуацию надо немедленно менять. По словам Совсун, благодаря принятию этого закона родители и учителя смогут пожаловаться в Министерство образования на низкое качество учебных материалов.

"Если жалобы будут обоснованными, такой учебник могут запретить использовать в обучении. А разработчики учебников больше не смогут нарушать принципы академической добропорядочности", - добавила депутат.

Совсун подчеркнула, что такую ситуацию надо немедленно менять. Поэтому фракция "Голос" приветствует первый шаг парламента к качественному образованию и призывает коллег к принятию этого закона в будущем.