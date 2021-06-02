Законопроект "Голосу" про підручники підвищить якість освіти в Україні, - Совсун

"Сьогодні Верховна рада ухвалила у першому читанні закон № 5465 про покращення навчальних матеріалів. Цей закон покликаний визначити критерії до підручників та дозволити нашим дітям отримати якісну навчальну літературу, що грунтуватиметься на наукових даних та не міститиме жодних дискримінаційних висловлювань", - заявила Інна Совсун.

Потреба в розробці закону виникла через численні скарги батьків, учнів та вчителів на помилки та застарілу інформацію в навчальних матеріалах для школярів, розповідає нардепка.

"За цей рік я отримала безліч повідомлень від батьків, вчителів та навіть учнів, котрі надіслали мені фотографії своїх підручників з помилками або ж з явними дурницями. Я думаю, що вже всі знають, що у нас в підручнику хімії пишуть, що сода може лікувати рак. Але помилок в навчальних матеріалах наших дітей - значно більше. Наприклад, у підручнику з одному з підручників з англійської мови стверджується, що каденції президента та Верховної Ради - 4 роки, а президентом України можна стати у 30. Адміністративних одиниць в підручнику то 24 з Кримом, то 25, але з Києвом та Севастополем", - розповіла нардепка.

Ініціаторка законопроекту наголосила, що таку ситуацію треба негайно змінювати. За словами Совсун, завдяки ухваленню цього закону батьки та вчителі зможуть поскаржитись Міністерству освіти на низьку якість навчальних матеріалів.

"Якщо скарги будуть обґрунтованими, такий підручник можуть заборонити використовувати в навчанні. А розробники підручників більше не зможуть порушувати принципи академічної доброчесності", - додала депутатка.

Совсун наголосила, що таку ситуацію треба негайно змінювати. Тому фракція "Голос" вітає перший крок парламенту до якісної освіти та закликає колег до ухвалення цього закону в майбутньому.