Закон про электронный кабинет усложняет работу бизнеса, - Южанина

Авторы закона 2524 относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей, пытаясь исправить ситуацию с существующей системой налогообложения бизнеса, еще больше размыли формулировку и дали контрольным органам дополнительные возможности "выкручивать" руки налогоплательщикам.

Об этом сказала народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Нина Южанина на пленарном заседании во время обсуждения проекта закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.

Она заметила, что в основе этого законодательного акта было совершенствование работы электронного кабинета налогоплательщика и отмены необходимости регистрации в контролирующем органе книги учета доходов предпринимателей.

Для предпринимателей на общей системе налогообложения и самозанятых лиц введена типовая форма учета доходов, которую можно вести в электронной форме, даже через электронный кабинет плательщика на сайте ГНС.

Южанина отмечает, что законопроектом, вынесенным на вторе чтения, отменяется книга учета доходов для плательщиков единого налога первой, второй и третьей группы, в которой ежедневно по итогам рабочего дня отражаются доходы физических лиц-предпринимателей.

По ее мнению, отмена книги учета доходов по заключениям всех специалистов, в том числе минфина и Государственной налоговой службы, приведет к полной потере контроля над объемами доходов плательщиков единого налога 1-3 группы.

"Результатом этого станет безальтернативное введение контроля для таких плательщиков в виде регистраторов расчетных операций. Люди выходили здесь полгода для того, чтобы доказать, что РРО не актуально внедрять", - подчеркнула Южанина.

По словам Южаниной, авторы закона 2524 цинично предлагают норму, по которой освобождают от налогообложения налогом на доходы физических лиц доходы акционеров, которые будут получены в 2020-2021 годах вследствие ликвидации, продажи иностранного юридического лица или иностранного образования без статуса юридического лица.

"Принятие такой нормы является лоббированием интересов крупных плательщиков, которые сейчас получат, легализуют свои доходы в Украине за продажу контролируемых иностранных компаний без уплаты единого налога. С пенсионеров берем налоги, а здесь - давайте позволим два года в иностранных контролируемых компаниях получать огромные деньги без налогообложения в Украине", - подчеркнула Южанина.

Она также раскритикована авторов документа за освобождение от налогообложения военным сбором доходов физических лиц от продажи контролируемых иностранных компаний.

Напомним, законом №466 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок, в налоговом законодательстве было введено налогообложение контролируемых иностранных компаний, владельцами которых являются резиденты - граждане Украины.