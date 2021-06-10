UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Закон об электронных трудовых книжках в Украине вступил в силу: что это значит

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 10 июня в Украине вступает в силу закон об электронных трудовых книжках. Согласно которому вводится учет трудовой деятельности не в бумажной, а в электронной форме.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

"10 июня 2021 вступает в силу Закон Украины от 5 февраля 2021 № 1217-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме",- говорится в сообщении.

Отмечается, что ведомство в течение пяти лет должно включить в реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования отсутствующие данные о трудовой деятельности работников на основании сведений, предоставленных страхователями.

В ПФУ добавляют, что при наличии полной информации в реестре застрахованных лиц о всех периодах трудовой деятельности лица, пенсию по возрасту будут назначать автоматически (без обращения лица) со дня, следующего за днем ​​достижения пенсионного возраста.

В то же время уточняется, что по желанию лицо может получать пенсию с более позднего возраста.

Напомним, что этот закон Верховная Рада во втором чтении одобрила в начале февраля.

Стоит отметить, что правительство должно будет ежегодно, начиная с текущего года, информировать Верховную Раду о состоянии выполнения документа.

В течение 5 лет украинцы смогут использовать как бумажную трудовую книжку, так и электронную форму уже имеющихся или внесенных сведений о трудовой деятельности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ЗаконУкраинатрудоустройство