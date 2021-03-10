Отмена бумажных трудовых: закон частично вступил в силу

В Украине отменят бумажные трудовые книжки . Соответсвующий закон в среду, 10 марта, частично вступил в силу.

Сегодня закон был опубликован в издании "Голос Украины".

Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования, однако с сегодняшнего дня в силу вступила та часть документа, в которой прописаны поручения Кабинету министров по реализации закона.

Кабмину поручили в течение трех месяцев со дня опубликования документа обеспечить разработку и утверждение нормативно-правовых актов, вытекающих из закона; привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с документом.

Также правительство должно обеспечить приведение министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с этим законом.

Стоит отметить, что правительство должно будет ежегодно, начиная с 2021 года, информировать Верховную раду о состоянии выполнения документа.

Из закона следует, что в течение 5 лет будет переходный период для включения в Госреестр сведений из бумажных трудовых книжек о трудовой деятельности работника.

В течение же этого периода украинцы смогут использовать как бумажную трудовую книгу, так и электронную форму уже имеющихся или внесенных сведений о трудовой деятельности.