Закон об экоконтроле усиливает давление на бизнес, он должен быть доработан, - ЕВА

"Фактически Украина сейчас находится на переходном этапе: действующее законодательство устарело, а новый законопроект пока готовится ко второму чтению. К сожалению, пока так складывается, что бизнес не имеет тотального доверия к органам власти. Поэтому и относится с предостережением к усилению полномочий, чтобы это не превращалось в злоупотребления", - пояснила она.

Так, по информации компаний-членов ассоциации, в последние годы увеличилось количество необоснованных заявлений от физических лиц и общественных организаций о нарушениях отдельными предприятиями экологического законодательства.

"Однако большинство таких заявлений вообще не содержат фактов и обстоятельств нарушения, и основываются исключительно на предположениях заявителей. Это приводит к чрезмерной административной нагрузке на бизнес из-за увеличения количества внеплановых экологических проверок. Поэтому, целесообразно было бы также внести в проект закона №3091 о госэкоконтроле перечень четких требований к таким заявлениям и их надлежащее обоснование", - резюмировала Михайловская.