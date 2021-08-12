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Закон об экоконтроле усиливает давление на бизнес, он должен быть доработан, - ЕВА

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Киев, Четверг 12 августа 2021 15:11
Закон об экоконтроле усиливает давление на бизнес, он должен быть доработан, - ЕВА Фото: закон об экоконтроле усиливает давление на бизнес (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Усиление экологического контроля в первую очередь ударит по законопослушному бизнесу, который будет заниматься только тем, что будет сопровождать инспекторов во время бесконечных проверок. Поэтому законопроект об экоинспекции №3091, который Верховная рада приняла в первом чтении, должен быть существенно доработан.

Об этом заявила заместитель директора по представительству интересов компаний-членов Европейской бизнес ассоциации Светлана Михайловская.

"Фактически Украина сейчас находится на переходном этапе: действующее законодательство устарело, а новый законопроект пока готовится ко второму чтению. К сожалению, пока так складывается, что бизнес не имеет тотального доверия к органам власти. Поэтому и относится с предостережением к усилению полномочий, чтобы это не превращалось в злоупотребления", - пояснила она.

Так, по информации компаний-членов ассоциации, в последние годы увеличилось количество необоснованных заявлений от физических лиц и общественных организаций о нарушениях отдельными предприятиями экологического законодательства.

"Однако большинство таких заявлений вообще не содержат фактов и обстоятельств нарушения, и основываются исключительно на предположениях заявителей. Это приводит к чрезмерной административной нагрузке на бизнес из-за увеличения количества внеплановых экологических проверок. Поэтому, целесообразно было бы также внести в проект закона №3091 о госэкоконтроле перечень четких требований к таким заявлениям и их надлежащее обоснование", - резюмировала Михайловская.

Напомним, ранее президент профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок на пресс-конференции заявила, что Украина тотально нивелировала всю систему государственного экологического контроля.

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