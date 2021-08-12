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Закон про екоконтроль посилює тиск на бізнес, він має бути доопрацьований, - ЕВА

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Київ, Четвер 12 серпня 2021 15:11
Закон про екоконтроль посилює тиск на бізнес, він має бути доопрацьований, - ЕВА Фото: закон про екоконтроль посилює тиск на бізнес (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Посилення екологічного контролю в першу чергу вдарить по законослухняному бізнесу, який буде займатись тільки тим, що супроводжуватиме інспекторів під час нескінченних перевірок. Тому законопроект про екоінспекцію №3091, який Верховна рада прийняла у першому читанні, має бути суттєво доопрацьований.

Про це заявила заступник директора з представництва інтересів компаній-членів Європейської бізнес асоціації Світлана Михайловська.

"Фактично, Україна зараз знаходиться на перехідному етапі: чинне законодавство застаріло, а новий законопроєкт поки що готується до другого читання. На жаль, поки так складається, що бізнес не має тотальної довіри до органів влади. Тому і ставиться з пересторогою до посилення повноважень, аби це не перетворювалось на зловживання", - пояснила вона.

Так, за інформацією компаній-членів асоціації, в останні роки збільшилась кількість необґрунтованих заяв від фізичних осіб та громадських організацій про порушення окремими підприємствами екологічного законодавства.

"Однак, більшість таких заяв взагалі не містять фактів та обставин порушення, і ґрунтуються виключно на припущеннях заявників. Це призводить до надмірного адміністративного навантаження на бізнес через збільшення кількості позапланових екологічних перевірок. Тому, доцільно було б також внести у проект закону №3091 про держекоконтроль перелік чітких вимог до таких заяв та їх належне обґрунтування", - резюмувала Михайловська.

Нагадаємо, раніше президент професійної асоціації екологів України Людмила Циганок на прес-конференції заявила, що Україна тотально нівелювала всю систему державного екологічного контролю.

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