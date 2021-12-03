Закон о двойном гражданстве не позволит голосовать в двух странах, - Арахамия

Закон о двойном гражданстве, который намерены принять в Украине, не позволит голосовать в двух странах. Человек должен будет определиться с центром жизненных интересов и голосовать только в одной стране.

По его словам, в законе о двойном гражданстве есть несколько предохранителей. Первый заключается в том, что люди, которые имеют российский паспорт, не могут претендовать на украинский.

"Второй - человек должен определиться. Например, гражданин США или Канады при получении украинского паспорта должен определиться, за какую власть и где он голосует. Если он живет в США, то у него будет украинский паспорт, но не будет возможности голосовать здесь, потому что он голосует за президента США и Сенат. Не может человек голосовать в двух странах, так не работает. Там есть так называемый "принцип оседлости". Если центр его жизненных интересов тут, он голосует тут, если там - то за власть там", - отметил Арахамия.