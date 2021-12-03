UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Закон о двойном гражданстве не позволит голосовать в двух странах, - Арахамия

Автор: Александр Мороз

Закон о двойном гражданстве, который намерены принять в Украине, не позволит голосовать в двух странах. Человек должен будет определиться с центром жизненных интересов и голосовать только в одной стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

По его словам, в законе о двойном гражданстве есть несколько предохранителей. Первый заключается в том, что люди, которые имеют российский паспорт, не могут претендовать на украинский.

"Второй - человек должен определиться. Например, гражданин США или Канады при получении украинского паспорта должен определиться, за какую власть и где он голосует. Если он живет в США, то у него будет украинский паспорт, но не будет возможности голосовать здесь, потому что он голосует за президента США и Сенат. Не может человек голосовать в двух странах, так не работает. Там есть так называемый "принцип оседлости". Если центр его жизненных интересов тут, он голосует тут, если там - то за власть там", - отметил Арахамия.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в мире 65 млн украинцев, и пообещал, что диаспора сможет получить украинские паспорта.

Подробнее читайте в материале "Зеленский подал в Раду законопроекты о двойном гражданстве: что планируется".

Читайте РБК-Украина в Google News
Давид Арахамия