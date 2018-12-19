ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Закон о дипломатической службе вступил в силу

Новости » Политика    19.12.2018 - 08:00
Закон о дипломатической службе вступил в силу
Иллюстративное фото (president.gov.ua)

Закон вступил в силу спустя полгода после опубликования

В издании "Голос Украины" 19 июня был опубликован закон "О дипломатической службе". В переходных положениях документа определяется, что он вступит в силу спустя шесть месяцев после дня опубликования.

Таким образом, 19 декабря 2018 года закон вступил в силу.

Отметим, что при этом пункт 5 раздела переходные положения вступил в силу с дня опубликования, 19 июня. Так, пункт пятый гласил, что Кабинету министров в шестимесячный срок с дня опубликования закона было поручено привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с документом и обеспечить приведение министерствами, другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с законом о дипслужбе.

Напомним, 7 июня 2018 года Верховная рада Украины (ВРУ) одобрила ранее ветированный главой государства законопроект №7322 "О дипломатической службе" с предложениями президента Украины Петра Порошенко. Президент подписал закон о дипломатической службе 15 июня.

Рада планирует усилить ответственность за нарушение законов об охране культурного наследия Порошенко подписал закон о дипломатической службе
Новости Украины дипломатыЗакон
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь