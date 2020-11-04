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Закон о декоммунизации иногда был воспринят чересчур прямолинейно, - мэр Николаева

Среда 04 ноября 2020 12:56
Закон о декоммунизации иногда был воспринят чересчур прямолинейно, - мэр Николаева
Фото: Александр Сенкевич (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что вопросы переименования улиц всегда очень сложные. По его словам, закон о декоммунизации иногда был воспринят чересчур прямолинейно.

Об этом идется в материале РБК-Украина "Александр Сенкевич: Люди старшего возраста верят, что с приходом ОПЗЖ все снова сложится как в СССР".

"На востоке одни герои, которыми ломали мозги 70 лет, на западе больше героизируют других людей, которые также боролись за независимость Украины", - заявил Сенкевич.

По его словам, в сферу образования нужно внедрять такие нитки, которые будут "сшивать Украину, а не давать возможность бытовым сепаратистам заниматься этим на местах".

"Закон о декоммунизации действительно иногда был воспринят чересчур прямолинейно", - сказал мэр Николаева.

Напомним, 16 октября городская историко-топонимическая комиссия поддержала обращение мэра Одессы и приняла решение о возвращение прежних названий проспекта Маршала Жукова и улицы 25-й Чапаевской Дивизии.

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