Закон о Бюро экономической безопасности вступил в силу. Когда ведомство начнет работу

В Украине создадут Бюро экономической безопасности, которое заменит налоговую милицию. Соответствующий закон в четверг, 25 марта, вступил в силу.
Вчера документ опубликовали в издании "Голос Украины".
Закон вступил в силу на следующий день после обнародования.
"Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме пункта 5 настоящего раздела, который вступает в силу со дня объявления Кабинетом министров о начале деятельности Бюро экономической безопасности Украины, но не позднее чем через шесть месяцев со дня вступления в силу настоящего закона", - гласит текст документа.
Стоит подчеркнуть, что во избежание коллапса в системе предусмотрен переходный период. Уголовные производства передадут Генеральной прокуратуре. Когда же в штате Бюро экономической безопасности будет 30% работников - дела перейдут к ведомству.
"Бюро экономической безопасности - единый орган государственной власти, ответственный за борьбу с экономическими преступлениями. Он получит соответствующие полномочия Службы безопасности и налоговой милиции, которые будут переосмыслены с тем, чтобы это был не столько силовой, сколько аналитический орган", - ранее отмечали в Офисе президента.
Согласно закону, СБУ потеряет несвойственные спецслужбам функции по расследованию преступлений о коррупции и организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики.
Это позволит ведомству сфокусироваться на выполнении задач, которые действительно напрямую связаны с безопасностью государства, с контрразведывательной деятельностью в сфере экономики.
БЭП является центральным органом исполнительной власти, на который возлагаются задачи по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства. Его деятельность направляет и координирует Кабинет министров.
Директора назначает Кабмин по представлению премьер-министра по результатам открытого конкурса. Срок пребывания на должности - 5 лет. При этом руководитель не сможет работать более двух сроков подряд.
Кандидатуру директора отбирает конкурсная комиссия. В нее входят три человека от Совета национальной безопасности и обороны, три человека от Верховной рады и три человека от КМУ.
В составе центрального аппарата и территориальных управлений Бюро будет до 4 тысяч человек. При этом работники информационно-аналитического подразделения является детективами, но не наделены полномочиями применять полицейские меры.
В государственном бюджете на этот год на нужды новосозданного ведомства предусмотрели 587 миллионов гривен.
При ведомстве создадут Совет общественного контроля. Он будет следить за деятельностью бюро, рассматривать отчет директора БЭБ и предоставлять свое заключение.
Напомним, ранее закон подписал глава государства Владимир Зеленский.
Как писало РБК-Украина, в конце января Верховная рада одобрила создание Бюро экономической безопасности, приняв во втором чтении законопроект №3087-д.
Так, в начале сентября 2020-го Рада одобрила этот закон за основу.