Закон о Бюро экономической безопасности вступил в силу. Когда ведомство начнет работу

Закон вступил в силу на следующий день после обнародования.

"Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме пункта 5 настоящего раздела, который вступает в силу со дня объявления Кабинетом министров о начале деятельности Бюро экономической безопасности Украины, но не позднее чем через шесть месяцев со дня вступления в силу настоящего закона", - гласит текст документа.

Стоит подчеркнуть, что во избежание коллапса в системе предусмотрен переходный период. Уголовные производства передадут Генеральной прокуратуре. Когда же в штате Бюро экономической безопасности будет 30% работников - дела перейдут к ведомству.

Что такое БЭБ, его руководство и сотрудники

"Бюро экономической безопасности - единый орган государственной власти, ответственный за борьбу с экономическими преступлениями. Он получит соответствующие полномочия Службы безопасности и налоговой милиции, которые будут переосмыслены с тем, чтобы это был не столько силовой, сколько аналитический орган", - ранее отмечали в Офисе президента.

Согласно закону, СБУ потеряет несвойственные спецслужбам функции по расследованию преступлений о коррупции и организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики.

Это позволит ведомству сфокусироваться на выполнении задач, которые действительно напрямую связаны с безопасностью государства, с контрразведывательной деятельностью в сфере экономики.

БЭП является центральным органом исполнительной власти, на который возлагаются задачи по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства. Его деятельность направляет и координирует Кабинет министров.

Директора назначает Кабмин по представлению премьер-министра по результатам открытого конкурса. Срок пребывания на должности - 5 лет. При этом руководитель не сможет работать более двух сроков подряд.

Кандидатуру директора отбирает конкурсная комиссия. В нее входят три человека от Совета национальной безопасности и обороны, три человека от Верховной рады и три человека от КМУ.

В составе центрального аппарата и территориальных управлений Бюро будет до 4 тысяч человек. При этом работники информационно-аналитического подразделения является детективами, но не наделены полномочиями применять полицейские меры.

Финансирование

В государственном бюджете на этот год на нужды новосозданного ведомства предусмотрели 587 миллионов гривен.

Контроль общественности

При ведомстве создадут Совет общественного контроля. Он будет следить за деятельностью бюро, рассматривать отчет директора БЭБ и предоставлять свое заключение.