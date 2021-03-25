Закон про Бюро економічної безпеки набрав чинності. Коли відомство почне роботу

Закон набрав чинності на наступний день після оприлюднення.

"Закон набирає чинності з дня, наступного за днем ​​його опублікування, крім пункту 5 цього розділу, який набирає чинності з дня оголошення Кабінетом міністрів про початок діяльності Бюро економічної безпеки України, але не пізніше ніж через шість місяців з дня набрання чинності цим закону", - свідчить текст документа.

Варто підкреслити, що для уникнення колапсу в системі передбачений перехідний період. Кримінальні провадження передадуть Генеральній прокуратурі. Коли ж у штаті Бюро економічної безпеки буде 30% працівників - справи перейдуть до відомства.

Що таке БЕБ, його керівництво і співробітники

"Бюро економічної безпеки - єдиний орган державної влади, відповідальний за боротьбу з економічними злочинами. Він отримає відповідні повноваження Служби безпеки та податкової міліції, які будуть переосмислені з тим, щоб це був не стільки силовий, скільки аналітичний орган", - раніше відзначали в Офісі президента.

Відповідно до закону, СБУ втратить невластиві спецслужбам функції з розслідування злочинів про корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління й економіки.

Це дозволить відомству сфокусуватися на виконанні завдань, які дійсно безпосередньо пов'язані з безпекою держави, з контррозвідувального діяльністю у сфері економіки.

БЕБ є центральним органом виконавчої влади, на який покладаються завдання щодо протидії правопорушенням, які посягають на функціонування економіки держави. Його діяльність спрямовується і координується Кабінетом міністрів.

Директора призначає Кабмін за поданням прем'єр-міністра за результатами відкритого конкурсу. Термін перебування на посаді - 5 років. При цьому керівник не зможе працювати понад два терміни поспіль.

Кандидатуру директора відбирає конкурсна комісія. У неї входять три людини від Ради національної безпеки і оборони, три людини від Верховної ради і три людини від КМУ.

У складі центрального апарату та територіальних управлінь Бюро буде до 4 тисяч осіб. При цьому працівники інформаційно-аналітичного підрозділу є детективами, але не наділені повноваженнями застосовувати поліцейські заходи.

Фінансування

У державному бюджеті на цей рік на потреби новоствореного відомства передбачили 587 мільйонів гривень.

Контроль громадськості

При відомстві створять Раду громадського контролю. Він буде стежити за діяльністю бюро, розглядати звіт директора БЕБ і надавати свій висновок.