"Закон Болара" усилит конкуренцию на рынке и снизит цены на лекарства, - эксперты

Фото: покупка лекарств (РБК-Украина)

Сейчас примерно 80% населения не могут приобрести лекарства из-за их дороговизны

Проголосованный Верховной радой закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ликвидации искусственных бюрократических барьеров и коррупционных факторов в сфере здравоохранения" позволит ввозить патентированные лекарства для исследований и разработки на их основе генериков. Это позволит ускорить вывод на рынок более дешевых аналогов и поддержит отечественную промышленность.

Об этом говорится в статье РБК-Украина "Как цены на лекарства "вылечат" Боларом".

В свою очередь, по мнению директора по правовому обеспечению АО "Фармак" Дмитрия Таранчука, в случае принятия закона усилится конкуренция на рынке, а значит и упадут цены на лекарства.

"Лекарственные препараты-генерики при своей терапевтической эквивалентности стоят в разы дешевле, чем оригинальные лекарственные средства. И с выходом на рынок генерика цена на оригинальный препарат значительно снижается за счет ценовой конкуренции и прекращения монополии на рынке, от чего выигрывает как потребитель, так и государство", - сказал он.

Так же, по его словам, "это удар по так называемой искусственной монополии, когда блокируют разработку и исследования генерика во время действия патента".

"Нередки ситуации, когда патент заканчивает свое действие, а регистрации препарата-генерика нет, поскольку генеричная компания еще проводит необходимые исследования или проходит регистрационные процедуры. После вступления в силу закона такие случаи станут исключением из правил", - добавил Таранчук.

В публикации также отмечается, что сейчас, по данным экспертов, в Украине примерно 80% населения не могут приобрести лекарства из-за их дороговизны. Треть семей, где есть тяжелобольной, живет за чертой бедности из-за больших расходов на лечение.

По прогнозам, экономия затрат украинцев на медикаменты благодаря быстрому поступлению в продажу генериков составит минимум 2,5 млрд грн. Согласно мировой практике, генерик стоит на 70-80% дешевле оригинального препарата.

Стоит отметить, что Верховная рада проголосовала за законопроект №2429 во втором чтении 10 июня. Сейчас закон находится на подписи у президента Владимира Зеленского, который должен решить судьбу закона об ускорении разработки аналогов дорогих препаратов уже на этой неделе.

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Автор: РБК-Украина