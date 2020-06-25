"Закон Болера" посилить конкуренцію на ринку і знизить ціни на ліки, - експерти

Фото: купівля ліків (РБК-Україна)

Зараз приблизно 80% населення не можуть придбати ліки через їх дорожнечу

Проголосований Верховною радою закон "Про внесення змін у деякі закони України щодо ліквідації штучних бюрократичних бар'єрів та корупційних чинників у сфері охорони здоров'я" дозволить ввозити патентовані ліки для досліджень і розробки на їх основі генериків. Це дозволить прискорити виведення на ринок дешевших аналогів і підтримає вітчизняну промисловість.

Про це йдеться в статті РБК-Україна "Як ціни на ліки "вилікують" Боларом".

Своєю чергою, на думку директора з правового забезпечення АТ "Фармак" Дмитра Таранчука, у разі прийняття закону посилиться конкуренція на ринку, а значить і впадуть ціни на ліки.

"Лікарські препарати-генерики при своїй терапевтичній еквівалентності коштують у рази дешевше, ніж оригінальні лікарські засоби. І з виходом на ринок генерика ціна на оригінальний препарат значно знижується шляхом цінової конкуренції і припинення монополії на ринку, від чого виграє як споживач, так і держава", - сказав він.

Так само, за його словами, "це удар по так званій штучній монополії, коли блокують розробку і дослідження генерика під час дії патенту".

"Нерідкі ситуації, коли патент закінчує свою дію, а реєстрацію препарату-генерика немає, оскільки генерична компанія ще проводить необхідні дослідження або проходить реєстраційні процедури. Після вступу в силу закону такі випадки стануть винятком із правил", - додав Таранчук.

У публікації також зазначається, що зараз, за даними експертів, в Україні приблизно 80% населення не можуть придбати ліки через їх дорожнечу. Третина сімей, де є тяжкохворий, живе за межею бідності через великі витрати на лікування.

За прогнозами, економія витрат українців на медикаменти завдяки швидкому надходженню у продаж генериків становитиме щонайменше 2,5 млрд грн. Згідно зі світовою практикою, генерик коштує на 70-80% дешевше оригінального препарату.

Варто відзначити, що Верховна рада проголосувала за законопроект №2429 у другому читанні 10 червня. Зараз закон знаходиться на підписі у президента Володимира Зеленського, який повинен вирішити долю закону про прискорення розробки аналогів дорогих препаратів вже на цьому тижні.

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Автор: РБК-Україна