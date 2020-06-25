ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Закон Болера" посилить конкуренцію на ринку і знизить ціни на ліки, - експерти

Новини » Медицина     25.06.2020 - 12:16
"Закон Болера" посилить конкуренцію на ринку і знизить ціни на ліки, - експерти
Фото: купівля ліків (РБК-Україна)

Зараз приблизно 80% населення не можуть придбати ліки через їх дорожнечу

Проголосований Верховною радою закон "Про внесення змін у деякі закони України щодо ліквідації штучних бюрократичних бар'єрів та корупційних чинників у сфері охорони здоров'я" дозволить ввозити патентовані ліки для досліджень і розробки на їх основі генериків. Це дозволить прискорити виведення на ринок дешевших аналогів і підтримає вітчизняну промисловість.

Про це йдеться в статті РБК-Україна "Як ціни на ліки "вилікують" Боларом".

Своєю чергою, на думку директора з правового забезпечення АТ "Фармак" Дмитра Таранчука, у разі прийняття закону посилиться конкуренція на ринку, а значить і впадуть ціни на ліки.

"Лікарські препарати-генерики при своїй терапевтичній еквівалентності коштують у рази дешевше, ніж оригінальні лікарські засоби. І з виходом на ринок генерика ціна на оригінальний препарат значно знижується шляхом цінової конкуренції і припинення монополії на ринку, від чого виграє як споживач, так і держава", - сказав він.

Так само, за його словами, "це удар по так званій штучній монополії, коли блокують розробку і дослідження генерика під час дії патенту".

"Нерідкі ситуації, коли патент закінчує свою дію, а реєстрацію препарату-генерика немає, оскільки генерична компанія ще проводить необхідні дослідження або проходить реєстраційні процедури. Після вступу в силу закону такі випадки стануть винятком із правил", - додав Таранчук.

У публікації також зазначається, що зараз, за даними експертів, в Україні приблизно 80% населення не можуть придбати ліки через їх дорожнечу. Третина сімей, де є тяжкохворий, живе за межею бідності через великі витрати на лікування.

За прогнозами, економія витрат українців на медикаменти завдяки швидкому надходженню у продаж генериків становитиме щонайменше 2,5 млрд грн. Згідно зі світовою практикою, генерик коштує на 70-80% дешевше оригінального препарату.

Варто відзначити, що Верховна рада проголосувала за законопроект №2429 у другому читанні 10 червня. Зараз закон знаходиться на підписі у президента Володимира Зеленського, який повинен вирішити долю закону про прискорення розробки аналогів дорогих препаратів вже на цьому тижні.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна

Теги Новини України лекарствафармацевтика
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся