Закон об анбандлинге: комитет одобрил правки для переговоров с "Газпромом"

В Комитете Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг одобрили поправки ко второму чтению законопроекта №2239-1 об анбандлинге, принятие которого необходимо для переговоров с российским газовым монополистом "Газпромом". Об этом сообщает информационное управление Аппарата Рады.

Так, глава комитета Андрей Герус сообщил, что в пятницу истекает срок подачи поправок к законопроекту о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа ко второму чтению.

"Он напомнил, что законопроект быстро был принят в сессионном зале, поскольку его принятие напрямую было связано с переговорами НАК "Нафтогаза" с "Газпромом" по поводу транспортировки газа и других вопросов", - указано в сообщении.

Глава комитета подчеркнул, что во время доклада с трибуны просил нардепов поддержать законопроект в редакции автора с учетом нескольких норм, а именно: правку, которая говорит о том, что газотранспортная система (ГТС) не может быть приватизированной, не может быть передана в аренду, не может быть передана в концессию и не может быть передана в управление третьим лицам.

Кроме того, по словам Геруса, необходимо внести правку о том, что государство является владельцем 100% акций соответствующих компаний, осуществляющих контроль, управление этой газотранспортной системой (сегодня это - Министерство финансов).

"Участники заседания поддержали внесение таких поправок в сравнительную таблицу законопроекта", - отмечается в сообщении ВР.

Отмечается, что в ходе заседания члены комитета обсудили и другие предложенные поправки, в частности, и о том, что оператором газотранспортной системы, находящейся в госсобственности и не подлежащей приватизации, может быть исключительно субъект хозяйствования, владельцем корпоративных прав которого является исключительно государство или субъект хозяйствования, 100 процентов корпоративных прав которого принадлежат государству, или государство или субъект хозяйствования, 100 процентов корпоративных прав которого принадлежат государству, который владеет не менее 51 процентом корпоративных прав такого оператора, совместно с юридическим лицом (лицами).

Напомним, 18 октября Рада поддержала за основу в первом чтении законопроект №2239-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа", за него проголосовали 286 нардепов. Кроме того, нардепы одобрили сокращенную процедуру подготовки документа ко второму чтению.

Как писало РБК-Украина, премьер-министр Алексей Гончарук подчеркнул, что Рада должна принять законопроект об анбандлинге до 1 ноября.

Добавим также, ранее в "Нафтогазе" предупредили о последствиях срыва анбандлинга, который должен состояться в начале 2020 года. В случае, если Украина не выполнит нормы Третьего энергопакета ЕС, Россия может использовать это как повод и не подписать долгосрочный контракт на транзит газа в Европу.