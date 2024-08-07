Для заколоту в РФ потрібен лідер на місці, один з них перебуває в Україні, - Буданов

Як розповів Буданов, Україна знала про підготовку заколоту приватною військовою компанією (ПВК) "Вагнера" ще за пів року. Втім, сьогодні ж, пориви до цього сценарію в Росії не спостерігаються.

"Якщо говорити про умовні заколоти етнічних груп, для цього потрібен лідер на місці. Є гарний лідер, він знаходиться у нас, але набуває спроможності. Тоді можна про щось говорити. Само собою нічого ніколи не відбувається, бунт вагнерівців готувався дуже заздалегідь", - додав він.

Бунт Пригожина

За словами керівника ГУР, колишній голова ПВК "Вагнера" Євген Пригожин був складною особистістю й ультрапатріотом. Під час заколоту останній планував зайти до Кремля й в думках йшов насправді рятувати Росію.

"Але йому пояснили: якщо зайдеш, тут ніхто тебе не зможе "взути". Але цим ти одразу не врятуєш Росію, а розірвеш її. Бо одномоментно ти будеш у Кремлі, а номінальне керівництво держави - десь в іншому місці. І ти вже не зʼєднаєш цю любов. І він зупинився, прислухався до Лукашенка (Олександр Лукашенко, - ред.), це він йому говорив", - пояснив Буданов.

Чим закінчився бунт вагнерівців

У червні 2023 року, як й згадувалось вище, засновник ПВК "Вагнера" Пригожин заявив, що російська регулярна армія, нібито, вдарила по тилових таборах найманців. Через це він вимагав відставки тодішнього голови Міністерства оборони Сергія Шойгу. Зокрема розпочав наступ у бік Москви.

Під час заколоту декілька обласних центрів перебували під контролем "вагнерівців". Втім, повстання різко захлинулось після перемовин Пригожина з Лукашенко.

Через 2 місяці літак Пригожина впав на території Росії. Внаслідок цього ніхто не вижив.