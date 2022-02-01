Заключенные в тюрьмах ОРДЛО выманили у украинцев миллионы гривен. СБУ разоблачила "схему"

СБУ заблокировала незаконный механизм мошеннического выманивания средств у украинцев. Главари "ДНР" использовали заключенных местных тюрем для похищения денег с банковских счетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Так, за время своей “деятельности” злоумышленники обманули сотни граждан Украины на миллионы гривен.
Следствие установило, что одним из участников схемы является житель Донецкой области, который совместно с главарями так называемой “ДНР” создал разветвленную сеть псевдо колл-центров.
Известно, что сотрудниками этих “колл-центров” были узники тюрем с так называемой “ДНР”, которые представлялись работниками украинских банков и выманивали у украинцев персональные и банковские данные, после чего снимали деньги с их карточек.
После чего житель Донецкой области занимался организацией перевода похищенных средств в наличные и их переправкой через линию столкновения.
По информации СБУ, так называемыми “курьерами” были жители подконтрольных действующей украинской власти территорий, которые, в частности, имеют гражданство РФ.
Указано, что злоумышленники передавали часть похищенных денег так называемым "стражам порядка" на оккупированных территориях, которые не только поощряли, но и координировали работу псевдо колл-центров.
Следователи сообщили о подозрении фигурантам дела. В частности, дело открыто по двум статьям УКУ:
СБУ провела обыски во время которых было обнаружено и изъято: банковские карты, мобильные устройства, черновые записи, компьютерную технику и другие вещественные доказательства.
Сейчас идет расследование. Решается вопрос относительно сообщения о подозрении другим участникам, причастным к этой "схеме".
Фото: заключенные в тюрьмах ОРДЛО выманили у украинцев миллионы гривен (ssu.gov.ua)