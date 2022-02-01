Ув'язнені в тюрмах ОРДЛО виманили в українців мільйони гривень. СБУ викрила "схему"

Так, за час своєї “діяльності” зловмисники ошукали сотні громадян України на мільйони гривень.

Слідство встановило, що одним з учасників схеми є мешканець Донецької області, який спільно з ватажками так званої “ДНР” створив розгалужену мережу псевдо кол-центрів.

Відомо, що співробітниками цих “кол-центрів” були в’язні тюрем з так званої “ДНР”, які представлялись працівниками українських банків і виманювали в українців персональні та банківські дані, після чого знімали гроші з їх карток.

Після чого мешканець Донецької області займався організацією переведення викрадених коштів у готівку та їх переправленням через лінію зіткнення.

За інформацією СБУ, так званими “кур’єрами” були мешканці підконтрольних чинній українській владі територій, які, зокрема, мають громадянство РФ.

Вказано, що зловмисники передавали частину викрадених грошей так званим "правоохоронцям" на окупованих територіях, які не тільки заохочували, координували роботу псевдо кол-центрів.

Слідчі повідомили про підозру фігурантам справи. Зокрема, справу відкрито за двома статтями ККУ:

ч. 3 ст. 190 (шахрайство);

ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

СБУ провела обшуки під час яких було виявлено і вилучено: банківські картки, мобільні пристрої, чорнові записи, комп’ютерну техніку та інші речові докази.

Наразі триває розслідування. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам, причетним до цієї "схеми".

Фото: ув'язнені в тюрмах ОРДЛО виманили в українців мільйони гривень (ssu.gov.ua)