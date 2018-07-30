Заключенные в "ЛДНР" просят перевести их на подконтрольную территорию, - Денисова

Заключенные просят перевести их на подконтрольную территорию для дальнейшего отбывания наказания

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что заключенные в "Луганской и Донецкой народных республиках" ("ЛДНР") просят перевести их на территорию, подконтрольную правительству Украины. Об этом она сообщила в Facebook.

Денисова сегодня, 30 июля, встретилась с представителями общественной организации "Донбасс-SOS".

"Они сообщили, что им также, как и мне, поступают заявления от осужденных, заключенных на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также от их родственников, которые просят перевести их на подконтрольную территорию для дальнейшего отбывания наказания", - сообщила она.

Оккупационные власти псевдореспублик "ЛДНР" тормозят процесс переговоров о передаче осужденных, заявила омбудсмен.

"Их так называемые "омбудсмены" требуют, чтобы президент Украины лично подтвердил полномочия Вячеслава Петлеваного, который был назначен моим представителем на этих переговорах", - отметила Денисова.

По ее словам, Петлеваный неоднократно обсуждал и направлял письма главе Мониторинговой миссии ООН по правам человека Фионе Фрейзер по вопросу передачи осужденных лиц с так называемых "ДНР" и "ЛНР" на территорию Украины.

Напомним, 4 июня из тюрьмы на оккупированной территории Луганской области освободили осужденного до 2014 года украинца, которого боевики продолжали удерживать после завершения срока заключения.